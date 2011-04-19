Екс-мера Алушти звільнили від відбування 7 років за вироком

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив рішення звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном 62-річного засудженого колишнього Алуштинського міського голову Олексія НЕЧАЄВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

У повідомленні зазначається, що здійснюючи за дорученням Н.КАРПАЧОВОЇ моніторинг стану дотримання прав ув’язнених у Сімферопольському слідчому ізоляторі, представники омбудсмана виявили у медичній частині СІЗО тяжко хворого О.НЕЧАЄВА. Його стан здоров’я був настільки критичним, що засуджений ледве говорив та не міг підвестися з лікарняного ліжка, зауважили у прес-службі.

Як з’ясувалося, Алуштинським міським судом від 11 жовтня 2010 року без урахування всіх обставин справи, стану здоров’я, віку та інших пом’якшуючих вину обставин О.НЕЧАЄВУ було призначене надто суворе покарання – 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, якими не було заподіяно суттєвої шкоди державним інтересам. Інкримінована йому матеріальна шкода у розмірі 29 тис. грн. була повністю погашена обвинуваченим у справі ще до вироку суду.

”За п`ять місяців перебування в Сімферопольському СІЗО в ув’язненого, інваліда ІІ групи, загострилися хронічний пієлонефрит єдиної нирки, цукровий діабет, гіпертонія, кардіосклероз, а також ускладнився перебіг інших хронічних хвороб. Відбування покарання в такому критичному стані за ґратами прирікало О.НЕЧАЄВА на смерть. Самопочуття ув’язненого значно погіршилося під час його двотижневого виснажливого етапування з Сімферополя на Чернігівщину – до Менської виправної колонії через СІЗО Одеси, Києва і Харкова. Етапований був на грані життя і смерті, оскільки не міг отримати ні спеціалізованої медичної допомоги, ні відповідного діабетичного харчування, ні належних санітарних умов.

З часу відкриття провадження омбудсман України розпочала вживати невідкладні заходи, спрямовані на обстоювання головного права людини – права на життя. Передусім вдалося зупинити жахливе етапування ув’язненого, щойно доставленого до Київського СІЗО”, - зазначається у повідомленні.

“Етаповані в’язні іноді місяцями не мають права на отримання продуктових чи медичних передач, вже не кажучи про відповідне лікування”, - наголосила Н.КАРПАЧОВА, яку цитує її прес-служба.

У зв’язку із цим, уповноважений з прав людини звернулася до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з проханням ретельно розглянути касаційну скаргу адвоката засудженого та подання омбудсмана. Дослухавшись до аргументів захисту та Уповноваженого з прав людини, Вищий спеціалізований суд України пом’якшив покарання засудженому до 5 років позбавлення волі та звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки.