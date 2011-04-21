Журналіст: Одеса – місто нерозкритих замовних убивств

Одеса – місто багатьох нерозкритих гучних замовних вбивств. Про це заявив Артем ШЕВЧЕНКО - журналіст, постійний автор Lb.ua, автор і ведучий програми «Знак оклику» (телеканал TBi), в Одесі на зустрічі з одеситами «За лаштунками української політики».

Як наголошується на сайті Lb.ua, з відвідин Одеси журналісти Lb.ua розпочали промо-тур регіонами України. В рамках туру проходять зустрічі авторів сайту Соні КОШКІНОЇ, В’ячеслава ПІХОВШЕКА, Тетяни ЧОРНОВІЛ і Артема ШЕВЧЕНКА з місцевими жителями.

«У Одесі дуже багато тем для журналістських розслідувань. Зокрема, нерозкриті гучні замовні вбивства, як-то Віхров, Задорожній, Коробчинський, Аркадій Табачник», - відзначив А.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, про це не можна забувати, журналістський моніторинг подібних тем має бути постійним. «Це особливо важливо в контексті побудови громадянського суспільства», - заявив журналіст.

«Ми маємо прецедент – виголошення вироку Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ. Ця людина була народним депутатом, і те, що йому дали 15 років, - серйозний сигнал для всіх, хто, маючи владу, забуває про цінність людського життя, свободи, прав. Думаю, вирок адвокати В.ЛОЗІНСЬКОГО, звичайно, оскаржать, але важливий сам факт його винесення», - вважає журналіст.

У даному контексті А.ШЕВЧЕНКО також згадав скандал з можливим побиттям рибалок у Чернівецькій області головою Заставнівської райдержадміністрації Михайлом БОЙЧУКОМ (член Партії регіонів).

«Ця людина має відношення до діючої влади, проте його подільники, ймовірно причетні до події, затримані, а сам він звільнений. І це теж сигнал», - додав журналіст.

Сьогодні, 21 квітня, автори сайту Lb.ua знаходяться в Миколаєві. На зустрічі зі студентами миколаївського Коледжу преси і телебачення, яка також проходила в рамках промо-туру сайту по містах України, відомий журналіст, постійний автор Lb.ua В.ПІХОВШЕК заявив: «Наполегливість журналістів в отриманні інформації – застава успішності професійної діяльності. 95% інформації, з якою зазвичай працюють журналісти, досить легкодоступна: це документи, офіційні повідомлення, публічні матеріали. Але найцікавіше – це інші 5%. Ось тут треба копати. І ці 5% - ваш успіх». В.ПІХОВШЕК підкреслив: часто буває так, що ці 5% потрібно буквально «виходити ногами».

Даючи рекомендації молодим колегам, він порадив: «Вивчайте мови – наш світ глобалізується; тренуйте пам`ять – вивчайте Коран. Що таке Коран? Це – рима, вірші. Тренувати пам`ять – ключове, хороший журналіст завжди тримає в голові великі об`єми інформації».