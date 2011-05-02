У селі Космач Косівського району Івано-Франківської області стартував етнофестиваль "Великдень у Космачі - 2011". Про це УНІАН повідомили у Косівській райдержадміністрації. В урочистому відкритті взяли участь представники обласної і районної влад, народні депутати України, громадськість села, гості з різних регіонів країни та майже 400 майстрів-писанкарів, які візьмуть участь у традиційному з’їзді писанкарів. На учасників фестивалю чекають ярмарок виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва з різних регіонів України, традиційна гуцульська кухня, виступи майстрів естради та самодіяльних колективів та інші цікаві заходи.

Головна ідея фестивалю – популяризація та підтримка гуцульського мистецтва.

Завтра програмою фестивалю передбачено водіння хороводів, гаївок, веснянок; виступ японського бандуриста Чарлі Сакума; майстер-класи з писанкарства; рогозоплетіння (в Україні залишилося близько десятка майстрів); бойового гопака; органічного землеробства; вечори української пісні, танцю, ватра тощо.

А 3 травня планується сходження на гору Лисина Космацька, де збереглися унікальні прадавні святилища астрономічного характеру (з сонячним годинником), дивовижним рослинним та тваринним світом.

Довідка УНІАН. Космач – найбільше на Гуцульщині село, що має 32 присілки, славиться насамперед своїми майстрами, яких тут три тисячі, – писанкарі, вишивальники, різьбярі, ткачі, боднарі, будівники церков, виготовлювачі дитячих іграшок.

Космач називають столицею, серцем Гуцульщини, бо впродовж століть з’їжджаються сюди з усіх усюдів митці, щоб змалювати неповторну красу природи, народні звичаї, самобутнє мистецтво краю.

За словами сільського голови, відомого вишивальника, заслуженого майстра народної творчості Дмитра ПОЖОДЖУКА, у Космачі, назва якого перекладається як «келія Сонця», можна надихнутися особливою енеретикою Карпат і відчути велич та силу народних традицій. А ще побачити особливі місця, де любили відпочивати чимало відомих людей.