Суддя за $3 тисячі пообіцяв закрити очі й справу
12:33, 04 травня 2011Суспільство
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"Служителя" Феміди затримали
На хабарі затримано суддю Антрацитівського міськрайсуду Луганської області.
Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, суддя вимагав $3 тис. хабара від приватного підприємця за звільнення від кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (ведення грального бізнесу) та повернення вилучених 7-ми гральних автоматів.
Ведеться слідство.
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