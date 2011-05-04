Суддя за $3 тисячі пообіцяв закрити очі й справу

"Служителя" Феміди затримали

На хабарі затримано суддю Антрацитівського міськрайсуду Луганської області. Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, суддя вимагав $3 тис. хабара від приватного підприємця за звільнення від кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (ведення грального бізнесу) та повернення вилучених 7-ми гральних автоматів. Ведеться слідство.

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