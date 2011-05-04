Центральна площа Канева носитиме ім'я Тараса Шевченка

У місті Канів Черкаської області депутати міськради на черговій сесії перейменували центральну площу райцентру з Ленінського Комсомолу на Тараса Шевченка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Канівської міськради, також на черзі перейменування вулиці Леніна на честь православного великомученика Святого Макарія Канівського, який був настоятелем місцевого монастиря і загинув у XVII столітті під час набігу турків. Мощі Святого Макарія знаходиться у Святомихайлівському соборі Черкас.