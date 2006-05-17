«Нафтогаз» остаточно залишив Україну без газу

Учора в Кабміні пройшла нарада, присвячена фінансовому стану НАК «Нафтогаз України», в ході якого представники НАК повідомили, що з початку березня в підземні сховища газу (ПХГ) було закачано не більш 1,5 млрд кубометрів природного газу при плані в 9 млрд кубометрів. Таким чином, НАК технологічно не зможе до початку опалювального сезону накопичити необхідні обсяги природного газу.

В ході обговорення представники «Нафтогазу» заявили, що «надмірні податкові зобов`язання, покладені на НАК, привели до того, що компанія не мала засобів для закупівлі запасів газу в підземні сховища». Нагадаємо, що цього року НАК повинна виплатити до бюджетів всіх рівнів 9 млрд грн ($1,8 млрд). Минулого року кабінет Юлії Тимошенко зобов`язав «Нафтогаз» заплатити до держбюджету $2,2 млрд податків. Обсяг виплати податків НАК до держбюджету в 2001-2004 роках не перевищував $500 млн. в рік.

За даними НАК, з початку березня до кінця серпня компанія повинна була закачати в підземні сховища газу 18 млрд кубометрів палива (по 3 млрд кубометрів щомісячно). А реально з 1 березня по 15 травня в ПХГ було поставлено лише 1,5 млрд кубометрів палива.

У прес-службі «Укргазвидобутку» пояснили: «Технологічно неможливо закачати в сховища більші об`єми палива, ніж чотири-п`ять мільярдів кубометрів в місяць». Таким чином, навіть якщо «Нафтогаз» почне закачувати газ з 1 червня, він не зможе наповнити сховища більш ніж до 16,5 млрд кубометрів при нормі 18 млрд кубометрів. До того ж на придбання цих об`ємів газу необхідно не менше $1,4 млрд.

«Вільних коштів в такому обсязі у «Нафтогазу» на сьогодні немає, - повідомили в прес-службі Кабміну. – Тому поки питання поставки природного газу в ПХГ залишається відкритим». У «Нафтогазі» вчора не стали коментувати підсумків наради в Кабміні, хоча наявність проблем із забезпеченням ПХГ природним газом підтвердили. Вчора в прес-службі НАК заявили, що у випадку якщо запасів газу в ПХГ буде недосить, компанія зможе купити газ на зовнішньому ринку у Туркменії або Росії. У «Газпромі» раніше заявляли про підвищення цін на газ для України з 1 липня як мінімум на 30% (зараз вартість тисячі кубометрів, що поставляється RUE, складає $95). А Туркменія відмовилася поставляти природний газ на Україну, поки не виплатить борг у розмірі $63 млн.

Вчора ж «Нафтогаз» повідомив про виникнення нових складнощів в розрахунках з Туркменією за одержаний в 2004-2005 році природний газ.

Як стало відомо Ъ, на відміну від «Нафтогазу», компанії RosUkrEnergo і «Газпром» продовжують нарощувати об`єми природного газу в українських ПХГ. За даними Мінпаленерго, запаси RUE збільшилися з початку року з 9 до 15 млрд кубометрів. А запаси «Газпрому» на початок травня склали 9,4 млрд кубометрів проти 1,2 млрд кубометрів на початок січня.

Експерти відзначають, що ситуація, що склалася, загрожує «Нафтогазу» втратою контролю над ринком природного газу. «До початку жовтня на ринку складеться наступна ситуація. У «Нафтогазу» не буде необхідних об`ємів природного газу для постачання споживачів, - вважає член комітету з ТЕК Верховної ради Михайло Волинець.– В той же час у «Газпрому» і RUE не буде проблем з наявністю газу в ПХГ. Вони поступово почнуть захоплювати український ринок, поставляючи газ напряму споживачам».

Нагадаємо, що раніше президент Віктор Ющенко заявив про лібералізацію ринку природного газу, а Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) видала ліцензію на поставки природного газу за нерегульованим тарифом СП RUE і «Нафтогазу» – «УкрГаз-Енерго». «Ми чудово розуміємо, що ситуація з наповненням ПХГ сьогодні не на користь «Нафтогазу», - сказало високопоставлене джерело в департаменті нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Мінпаленерго.– Тому з початку року здійснювалося підвищення цін на послуги із закачування газу в ПХГ». Нагадаємо, що 11 травня НКРЕ підвищила тариф на зберігання газу в підземних сховищах компанії «Укртрансгаз» на 230% – з 10 до 33 грн за тисячу кубометрів в рік. Раніше рішення про це було ухвалене Кабінетом міністрів з метою «збільшення прибутковості НАК «Нафтогаз України».

Обком з посиланням на "КоммерсантЪ-Украина"