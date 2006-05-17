ДТП у Києві: зіткнулися 10 автомобілів
10:25, 17 травня 2006Суспільство
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У пробці стоїть більше тисячі машин
Автомобільний рух від станції метро "Дорогожичі" у напрямі Севастопольської площі в Києві повністю заблокований.
Більше тисячі автомобілів стоять в пробці по вулиці Виборгській, Лєбєдєва-Кумача, Чоколовського бульвару. Причиною тому стала крупна аварія в районі приміського вокзалу "Караваєві дачі".
В результаті зіткнення в ДТП опинилися близько 10 автомобілів, зокрема вантажний автомобіль, передає "ЛІГА".
Співробітники Державтоінспекції вже знаходяться на місці, проте важко відповісти, коли дорога буде розблокована.
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