ДТП у Києві: зіткнулися 10 автомобілів

Автомобільний рух від станції метро "Дорогожичі" у напрямі Севастопольської площі в Києві повністю заблокований.

Більше тисячі автомобілів стоять в пробці по вулиці Виборгській, Лєбєдєва-Кумача, Чоколовського бульвару. Причиною тому стала крупна аварія в районі приміського вокзалу "Караваєві дачі".

В результаті зіткнення в ДТП опинилися близько 10 автомобілів, зокрема вантажний автомобіль, передає "ЛІГА".

Співробітники Державтоінспекції вже знаходяться на місці, проте важко відповісти, коли дорога буде розблокована.

"Газета по-киевски"