На Київщині прагнуть зменшити кількість алко- та наркозалежної молоді

Сьогодні презентовано програму профілактики зловживання алкоголем, наркотичними засобами та іншими психотропними речовинами серед дітей, підлітків та молоді Київської області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської обласної державної адмінітсрації, програму було представлено засобам масової інформації в рамках засідання Громадської ради з питань інформації та свободи слова при голові Київської ОДА Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

Програма є комплексною і довготривалою, вона передбачає вісім проектів, реалізацію трьох з яких, розрахованих на різні цільові групи, вже започатковано.

Так, перший проект - «За тверезу молодь» - передбачає тренінги для учнівської молоді, які включають у себе лекцію, групову дискусію, «мозковий штурм», рольові ігри, анкетування, фото- і відеопрезентацію. Завдання цього проекту – направити підлітків на пошук власних життєвих навичок, що дозволять зберегти свою індивідуальність, сформувавши при цьому здоровий та ефективний життєвий стиль. Реалізація проекту триватиме до кінця цього навчального року і знову розпочнеться у вересні.

За таким же розкладом впроваджуватиметься і другий проект - «Батьки та залежність». Він передбачає інформаційні зустрічі з батьківськими комітетами з метою надати інформацію батькам про алко- та наркозалежних дітей, як виявити та допомогти собі та своїм дітям, а також сформувати групу батьків-лідерів, які безпосередньо будуть залучені до громадської роботи з боротьби за здоровий спосіб життя та життєздатне покоління Київщини.

Третій з проектів, що матиме довготривалий характер, має назву «Територія, вільна від наркотиків», та передбачає проведення громадських акцій з метою підвищити рівень свідомості громадян у боротьбі з наркоторгівлею. Наприклад, в його рамках, серед інших заходів, планується створення Інтернет-ресурсу, а також он-лайн карти, де за результатами зібраної інформації будуть позначені місця торгівлі наркотиками. За задумом організаторів, ця інформація буде у відкритому доступі, і з нею зможе ознайомитися не лише громадськість, але й представники правоохоронних органів та влади.

Ініціатори програми – Київська обласна держадміністрація та Всеукраїнська благодійна організація «За право на життя», координатор – Управління у справах сім’ї і молоді КОДА.

Запроваджуючи програму, вони впевнені, що комплексний підхід до даної проблеми дозволить зменшити кількість алко- та наркозалежних людей на території області, запобігти алкоголізму та наркоманії серед дітей та підлітків, а також - подолати байдуже ставлення громади до проблеми наркоторгівлі.