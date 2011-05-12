Чи загрожує українській валюті білоруський сценарій?

Девальвація в Україні може статися лише через політичні мотиви.

Таку думку висловили експерти під час опитування Інституту Горшеніна щодо причин і наслідків падіння курсу білоруського рубля.

В опитуванні, переданому УНІАН, народний депутат України від фракції КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА висловила думку, що сьогодні дуже великий вплив на ситуацію з курсом будь-якої валюти чинить політика. Вона вважає, що сьогодні спеціально намагаються обрушити економіку Білорусі. «Я бувала в Білорусі, я бачила, як у них організоване промислове виробництво, я бачила, як у них працює аграрний сектор – і там, і там – дуже сильна державна підтримка. Білорусь – досить економічно міцна країна», - відзначила депутат. Тому вона впевнена, що будь-які спроби дестабілізувати економічну ситуацію і, тим більше, викликати падіння білоруської валюти, не увінчаються успіхом. «Інша справа, що є дія на розум людей. Ці розмови, ця інформація, яка тиражується, і, зокрема, справді, дефіцит валюти в Білорусі дійсно існує, на цьому теж можуть грати, можуть викликати і вже викликали ажіотажний попит на валюту, звичайно, це може розхитати економічну ситуацію. Але я переконана, що Білорусь у змозі витримати цей шторм, який ініціюється явно ззовні», - сказала вона. В Україні ж, на думку народного депутата, ситуація інша. «Україна на міжнародних фінансових ринках є слабкою державою. Тому ми схильні до усіх коливань світової фінансової системи в найбільш негативному плані», - вважає А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА. При цьому вона додала, що вартість білоруської валюти ніяк не впливає ані на ситуацію в Україні, ані на позицію України щодо Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном. «Білоруська валюта завжди була досить ізольована. У більшому ступені цю валюту використовував внутрішній ринок самої Білорусі. А ось місткість ринку Росії, Білорусі і Казахстану для нас така, що це допомогло б нам укріпити нашу внутрішню економічну ситуацію в Україні і зміцнити економічну потужність Україні», - вважає вона.

Директор Київського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ відзначив, що ситуація з білоруською валютою очікувана. «Білорусь давно штучно підтримувала і курс своєї валюти, і всілякі високі соціальні гарантії. Це можна було робити в період, коли, по суті, безкоштовними були газ, нафта, які одержувала Білорусь від Росії. Зараз, в період, коли ціни на ці ресурси для неї різко зросли, Мінськ зазнає проблеми в економіці і зі своєю валютою», - сказав він. В Україні ж, на думку експерта, ситуація інша. «І кредитні рейтинги у нас вищі, і не було у нас такого тривалого періоду штучної прив`язки гривні, штучного заниження курсу гривні. Однак, у принципі, проблеми можуть виникнути в будь-якій державі, враховуючи той факт, що Україні доведеться розплачуватися з набраними раніше боргами. Звичайно ж, це буде особливо критично і для України, і для української валюти. Але якщо цього року вдасться більш менш підтримати валютний ринок, то я думаю, що наступний рік може бути легшим», - сказав він. При цьому В.КОРНІЛОВ відзначив, що нинішня ситуація в Білорусі жодним чином не може вплинути ані на Митний союз, ані на ставлення до нього України. «І я б не рекомендував українським супротивникам МС на цю тему спекулювати», - сказав він.

Народний депутат України від фракції БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН вважає, що іншого виходу у Білорусі, окрім як девальвувати «зайчик», не було. «Чому так вийшло? Через досить популістську політику уряду, великий дефіцит бюджету і різке нарощування зовнішніх боргів держави. Суверенних боргів. Теорія ЛУКАШЕНКА - «давайте торгувати лояльністю, не брати гроші у позику у Росії» - перестає працювати, тому що гроші колись потрібно віддавати, і не тільки грошима “Белтрансгазу”, а й грошима платників» податків, - сказав він. На думку народного депутата, українській валюті білоруський сценарій не загрожує. «Якщо ви питаєте про здоров`я гривни – то вона буде здорова. Резерви у нас ростуть, девальвація може статися лише через політичні мотиви. У нас при владі перебувають люди, які люблять приватні гроші. Коли так вони їх люблять, їм глибоко, скажемо м`яко, все одно, як почуваються бюджетні службовці. У нас цього року в держбюджеті зростання номінальних доходів бюджетних службовців – я маю на увазі всіх – військових, вчителів, медиків тощо – нижче за рівень запланованої інфляції. Номінально виплати збільшуватимуться, але реальних доходів стане менше», - вважає С.ТЕРЬОХІН.

Директор економічних програм Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Василь ЮРЧИШИН відзначив, що Білорусь давно орієнтована на Росію, і не має достатніх запасів валютних резервів для проведення валютних інтервенцій. «Крім того, станова економіка Білорусі в основному і багато в чому тримається завдяки тому, що у відносно спокійний період вдавалося стримувати курс національної валюти. Хоча девальваційні тенденції там вже давно закладаються. А прив`язка до російського рубля білоруського рубля призвела до того, що країна, по суті, не має можливості суттєво бути незалежною у своїй валютній політиці», - сказав він. На думку В.ЮРЧИШИНА, приклад Білорусі говорить про те, що Україні не слід орієнтуватися на російський рубль і вводити його як резервну валюту. «Це безглуздо робити, тому що резерви мають наповнюватися твердими і загальновизнаними валютами, а не бути дуже активно орієнтованими на валюту країни, яка також є країною з економікою, що трансформується», - вважає він. Окрім того експерт відзначив, що «незважаючи на купу недоліків і обмежень, в Україні все ж економіка більш ринкова, і потреби її розвитку відрізняються від того, що властиво білоруській економіці».

Народний депутат України від фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вважає, що Україні проблеми, подібні білоруським, не загрожують. «В Україні досить стабільна ситуація щодо гривни, у нас найвищі золотовалютні ресурси за всю історію існування України. І ситуація із зовнішнім боргом, державним боргом – збалансована, керована, чітко рознесена по роках», - сказав він. При цьому народний депутат відзначив, що «спостерігати за помилками, тим більше, сусідів, друзів, треба. І треба робити висновки».