Чорною фарбою облили двері Почесного консульства Росії

У Чернігові вночі невідомі зловмисники облили чорною фарбою двері Почесного консульства Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю міської ради з посиланням на працівників консульства.

"На фасаді приміщення, у якому розташовано Почесне консульство, балончиком зловмисники написали "Наша Земля – наші порядки", - про це йдеться у повідомленні, надісланому працівниками консульства до міської ради з проханням прийняти до відома інформацію.

Факт пошкодження підтвердили й у Відділі громадських зв`язків Управлінні МВС України у Чернігівській області.

"На місці працює слідчо-оперативна група міліції. Про якісь висновки і результати говорити зарано", - сказав працівник відділу.