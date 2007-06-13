У Харкові підірвали автомобіль секретаря міськради Кернеса
Отримав поранення помічник
|Геннадій КЕРНЕС
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, вибух стався на Майдані Конституції в той час, коли Г.КЕРНЕС виходив з приміщення міської ради.
Внаслідок вибуху отримав поранення помічник Г.КЕРНЕСА Ігор ЯЛДИН.
Також в результаті вибуху було пошкоджено автомобіль «Мерседес», яким користується Г.КЕРНЕС.
За словами Л.ВОЛКОВОЇ, з моменту виклику на місці працює слідчо-оперативно група Харківської обласної міліції.
Сам Г.КЕРНЕС не постраждав. Заяви в міліцію від нього не надходило.
У прес-службі міськради кореспонденту УНІАН повідомили, що жодної офіційної інформації з приводу цього інциденту не розповсюджували.