У Харкові підірвали автомобіль секретаря міськради Кернеса

Сьогодні близько 2 години ночі невідомі підірвали автомобіль секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, вибух стався на Майдані Конституції в той час, коли Г.КЕРНЕС виходив з приміщення міської ради.

Внаслідок вибуху отримав поранення помічник Г.КЕРНЕСА Ігор ЯЛДИН.

Також в результаті вибуху було пошкоджено автомобіль «Мерседес», яким користується Г.КЕРНЕС.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, з моменту виклику на місці працює слідчо-оперативно група Харківської обласної міліції.

Сам Г.КЕРНЕС не постраждав. Заяви в міліцію від нього не надходило.

У прес-службі міськради кореспонденту УНІАН повідомили, що жодної офіційної інформації з приводу цього інциденту не розповсюджували.