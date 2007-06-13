Затримали 30-річного чоловіка, який у Макіївці скоїв напад на агітаторів БЮТ

Сьогодні в Макіївці затримано 30-річного чоловіка, який напав на агітаційний намет Блоку Юлії Тимошенко, спробував зламати конструкцію намету, а також вдарив жінку-агітатора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного штабу БЮТ, підійшовши до намету, чоловік у грубій формі зажадав, щоб жінки-агітатори негайно припинили розповсюдження інформаційних матеріалів БЮТ. Діставши відмову, чоловік почав ламати намет, а потім ударив одну з жінок.

Міліціонери, які прибули на виклик агітаторів, по гарячих слідах змогли знайти і затримати нападника. За фактом нападу проводиться розслідування.

У прес-службі Макіївської міськорганізації БЮТ зазначили, що керівник організації Анатолій ТОКАРЄВ звернувся в управління внутрішньої політики міської адміністрації, вказавши "на загальний рівень агресії і нетолерантності, котрий є в нашому місті".