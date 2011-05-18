Туреччина має намір побудувати в Криму школи і житло для татар

Туреччина має намір побудувати в Криму дві школи, культурний центр і житлові будинки для кримських татар, повідомив на мітингу до Дня пам`яті жертв депортації голова Меджлісу Мустафа Джемільов.

"Ми звернулися до керівництва спорідненої нам країни з проханням надати нам допомогу. Прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган дав доручення вже цього року здати в експлуатацію дві школи, розпочати будівництво культурного центру в Сімферополі та житла", - повідомив він.

За словами М.Джемільова, реалізацією програм займається Турецьке агентство міжнародної співпраці (TIKA). Туреччина вже цього року була готова виділити більше 100 мільйонів гривень на соціальні проекти в Криму, проте програми TIKA не пройшли узгодження в Міністерстві економіки.

"Ми дуже сподіваємося, що незабаром бюрократичні перепони будуть пройдені, і почнеться будівництво", - заявив М.Джемільов.