Росія вже хоче СП ще й з Турбоатомом

Росія готова інвестувати в розвиток одного з найбільших у світі турбінобудівних підприємств ВАТ «Турбоатом» (Харків) за умови створення на його базі спільного україно-російського підприємства.

Про це в інтерв'ю «Українській правді» заявив голова Росатома Сергій КИРІЄНКО.

«Ми обговорювали з урядом України проекти з розширення замовлення для харківського "Турбоатома". Якщо він прийме рішення про створення спільного підприємства на базі "Турбоатома", ми туди інвестуватимемо», - сказав він.

При цьому, як відзначив С.КИРІЄНКО, в рамках проекту на підприємстві можна було б налагодити виробництво нового покоління турбін, оскільки в даний час спостерігається зниження попиту на старі модифікації устаткування, що випускається заводом.

«Завод має добрий потенціал, а найцінніше - це досвід колективу. Але цей потенціал потрібно реалізувати», - підсумував голова Росатома.

Довідка УНІАН. Харківський турбінний завод ВАТ «Турбоатом» – одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження, фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудівники виготовили понад 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін і 450 гідрозасувів. Продукція «Турбоатома» експлуатується в 45 країнах світу на чотирьох континентах.

Управління державною часткою акцій ВАТ "Турбоатом" здійснюється Фондом державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії