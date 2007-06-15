Українська податкова система - найгірша в світі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає найгіршою в світі вітчизняну податкову систему, але сподівається, що новий Податковий кодекс покращить фінансові відносини між владою і бізнесом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні консультативної ради з питань іноземних інвестицій.

В.ЮЩЕНКО розповів, що нещодавно зустрічався з провідними міжнародними експертами, які проводили дослідження національних податкових систем світу. Було досліджено 175 систем, і українська податкова система стоїть на 174 місці. «Висновок простий і самий короткий – ми маємо найгіршу в світі податкову систему», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він назвав це серйозним викликом, оскільки така ситуація не дає розвиватися бізнесу, в тому числі в частині інвестицій.

«Це питання, по суті, “довгобуду”, який торкається нашої фіскальної моделі. Мова як про погані податки, як і про погане адміністрування. І це є загрозливою, серйозною проблемою», - підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО сподівається, що до кінця поточного року буде ухвалено новий Податковий кодекс. «Я сподіваюсь, що вагомими питанням, яке буде внесено на жовтень-листопад у парламент, буде новий Податковий кодекс, який міститиме радикальні зміни у інструментах і механізмах реалізації фіскальних стосунків між владою і бізнесом», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО також вважає, що цей документ імплементуватиме основні міжнародні правила в податковій сфері. «Я сподіваюсь, що вистачить політичної волі тих людей, від яких залежить прийняття цього рішення у парламенті», - наголосив Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО у своєму виступі приділив увагу судовій системі, яка, на його думку, блокує розвиток економіки. «У нас, по суті, заморожена судова система, яка має великий рівень корупції, яка має складну репутацію у суспільних відносинах і суттєво стримує економічний ріст», - наголосив він.

Президент висловився за необхідність ухвалення двох основних законів, спрямованих на вирішення фундаментальних проблем в цій сфері. Зокрема, В.ЮЩЕНКО сподівається, що до кінця року буде ухвалено в цілому, внесений ним закон про судоустрій, а також буде ухвалено закон про статус суддів, оскільки сьогодні в суспільстві, за словами Президента, є багато нарікань на процедури кадрового підбору суддів, моніторинг їх відповідності професії.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності в кінці лютого розробив проект створення Податкового кодексу. Концепцією, зокрема, пропонується обмеження ставки податку на додану вартість до 2009 року на 5% - до 15%, податку на прибуток - до 20%. Окрім цього, фінансовий комітет ВР пропонує ввести податок на майно юридичних і фізичних осіб.