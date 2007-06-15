0,07% держпакет «Укртелекому» продали за 15,5 мільйона

Державний пакет ВАТ ««Укртелеком» у розмірі 0,07% акцій сьогодні було реалізовано на фондовій біржі ПФТС за стартовою ціною 15 млн. 525 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, на торги виставлявся 1% пакет акцій «Укртелекому», який було розділено на 41 лот. Всього було придбано 3 лоти.

Стартова ціна 1-процентного пакета становила 215 млн. 351,8 тис. грн. Стартова ціна 1 акції - 1,15 грн. (номінальна ціна 1 акції – 0,25 грн. - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна відмінив намічені раніше на 8 червня торги з продажу другого 1% пакета акцій ВАТ “Укртелеком” на фондовій біржі ПФТС у зв`язку з судовою забороною.

Аналітик Concorde Capital Олександр ПАРАЩІЙ вважає, що можливими причинами слабкої активності торговців на аукціонних торгах з продажу 1-процентного пакета акцій ВАТ «Укртелеком» могли стати висока стартова ціна пакета, яка відповідає ринковій, а також невизначеність подальшої долі самого підприємства, зокрема його приватизація.