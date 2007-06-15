Ющенко написав листа Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив прем’єр-міністрові України Віктору ЯНУКОВИЧУ листи щодо нещодавно прийнятих законів про оподаткування сільськогосподарських товаровиробників і державного контролю за господарською діяльністю.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент пропонує уряду невідкладно розглянути питання щодо ситуації, яка складеться у сільському господарстві після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників».

За умови набуття чинності зазначеного закону, наголошує Президент, сільськогосподарські виробники будуть переведені на загальний порядок оподаткування податком на додану вартість і втратять значний обсяг державної підтримки починаючи з 2008 року.

З метою недопущення погіршення фінансового стану сільськогосподарських виробників В.ЮЩЕНКО наголошує на необхідності визначити можливі заходи щодо їхньої підтримки.

Також Президент України надіслав листа прем’єр-міністрові, у якому звернув увагу на ризики, пов`язані із запровадженням норм Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

В.ЮЩЕНКО наголошує в листі, що цей закон, прийнятий Верховною Радою 5 квітня ц. р., спрямований на вдосконалення правових засад організації державного контролю за господарською діяльністю в Україні, тому його прийняття є надзвичайно актуальним для суб`єктів господарювання.

Водночас, підкреслює В.ЮЩЕНКО, згаданим законом не враховано визначених іншими законами особливостей регулювання державного нагляду (контролю). Зокрема, норми Закону щодо визначення підстав для проведення контрольних заходів та їх строків не узгоджуються із законами України «Про державну податкову службу в Україні», «Про податок на додану вартість», «Про оподаткування прибутку підприємств». Прийнятим законом не передбачено здійснення раптових перевірок, що знівельовує, наприклад, ефективність перевірок санітарно-епідеміологічною службою закладів громадського харчування тощо, зазначив Президент.

«Підписуючи зазначений Закон України, прошу вивчити ризики, які пов`язані із запровадженням його норм, та за необхідності підготувати зміни і внести їх в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України», – йдеться у листі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Президент підписав Закон України від 31 травня 2007 року «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників». Також Законом пропонується з дня вступу України до Світової організації торгівлі скасувати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.

13 червня глава держави підписав ухвалений ВР Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».