У Миколаєві співробітнику управління УМВС пред`явлено звинувачення в сутенерстві, судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Наразі проводиться досудове слідство, в ході якого встановлюється причетність цього посадовця до організації та діяльності групи, що займалася сутенерством.

За інформацією заступника прокурора Миколаївської області Дениса АНДРЄЄВА, в березні цього року співробітники СБУ в Миколаївській області оперативним шляхом встановили й задокументували, що з 2008 року в Миколаєві група осіб займається сутенерством (забезпечує заняття проституцією іншими особами).

На підставі зібраних матеріалів було порушено кримінальну справу.

В ході розслідування кримінальної справи була встановлена причетність до організації та діяльності цієї групи посадової особи управління УМВС у Миколаївській області. У зв`язку з цим справу було передано в органи прокуратури області. Слідчим відділом прокуратури області цього посадовця затримано.