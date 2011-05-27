Міністр: за п'ять років в Україні має бути нова армія

До 2016 року Україна повинна отримати Збройні сили нового зразка.

Про це заявив під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони України керівник відомства Михайла ЄЖЕЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.

Під час засідання розглядалися три питання: стан виконання завдань, визначених Президентом України у сфері реформування центральних органів виконавчої влади, заходи щодо поліпшення державної військової кадрової політики і політики з питань проходження державної служби; стан виконання положень Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України у контексті формування загальнодержавного підходу до участі у міжнародних миротворчих операціях та забезпечення і просування політичних та економічних інтересів держави; стан дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, збереження і використання державного майна, внутрішнього фінансового контролю, результати перевірки Міністерства оборони Державною фінансовою інспекцією та заходи щодо усунення виявлених недоліків.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, оптимізація чисельності ЗСУ є питанням надзвичайної ваги. Він повідомив, що Кабінет міністрів затвердив розпорядження “Питання Міністерства оборони”, підготовлене на виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

Цим розпорядженням показники граничної чисельності посад державних службовців і військовослужбовців центрального апарату Міністерства оборони скорочуються на 30%, відповідно з 1100 до 770 осіб. Зараз у Міноборони проходять організаційні заходи щодо переходу на нову структуру та її укомплектування військовослужбовцями і державними службовцями.

"Хотів би застерегти усіх присутніх, що реформування – це дуже складний і відповідальний процес, процес болючий. Проводячи заходи з оптимізації структурних підрозділів, необхідно максимально зберегти наявний потенціал. До 2016 року Україна повинна мати Збройні сили нового зразка, і ніхто, крім нас, це завдання не виконає", - наголосив М.ЄЖЕЛЬ.

У свою чергу, голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Олександр КУЗЬМУК звернув увагу на те, щоб проводити майбутнє скорочення без поспіху, обмірковано, зважаючи на специфіку завдань кожного структурного підрозділу.

"За підсумками проведення реформування Міністерство оборони України не повинно залишитися зі структурними підрозділами, не спроможними виконувати завдання за призначенням", - наголосив він.

Під час розширеного засідання були розглянуті можливі шляхи поліпшення якості підготовки військових фахівців, зокрема, приведення у відповідність до потреб ЗСУ кількості слухачів заочної форми навчання у Національному університеті оборони України, підвищення практичної спрямованості підготовки військових фахівців, збереження розміру грошового забезпечення для слухачів денної форми навчання за останньою займаною посадою, забезпечення використання у вищих військових навчальних закладах потенціалу найбільш підготовлених офіцерів із військ тощо.

Учасники засідання торкнулися проблем комплектування Збройних сил України військовослужбовцями за контрактом.

Як наголосив з цього приводу М.ЄЖЕЛЬ, сьогодні проблема професіоналізації ЗСУ полягає вже не у кількості та якості контрактників, а у зміні ставлення до них з боку офіцерів.

"Сьогодні українське військо живе у новому вимірі. І нам, як ніколи, необхідно працювати над тим, щоби у командирів формувалося правильне поважне ставлення до контрактників. Цю роботу, зокрема, необхідно активно вести у вищих військових навчальних закладах”, - наголосив міністр.