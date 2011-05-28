Україні у неділю обіцяють до 30° тепла

Завтра, 29 травня, в Україні очікується суха погода з температурою вночі 10-15°, вдень 25-30°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, лише в західних областях пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, температура вночі 8-13, вдень 21-26°, в горах 13-18°.

У Києві та Київській області у неділю буде малохмарна суха погода. Температура вночі по області 10-15°, вдень 25-30°; у Києві вночі 12-14°, вдень 27-29°. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

Сьогодні, 28 травня, температура води в Чорному та Азовському морях 16-21°; в Дніпрі біля Києва - 19°.