СБУ хоче дозволу провокувати суддів на хабарі

У Службі безпеки України вважають за доцільне скасувати кримінальну відповідальність за провокування дачі хабара суддям з метою підвищення ефективності викорінення цього явища в їхніх лавах.

Зокрема, таку позицію сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив начальник Головного управління з питань боротьби з корупцією СБУ Віктор ТРЕПАК, коментуючи стан корупції в судовій системі України.

“Якби законодавець скасував цю норму, і нам самим можна було провокувати хабар судді, ми б могли краще працювати у викоріненні хабарництва”, - сказав він, зауваживши, що наразі є багато проблем і перешкод щодо документування працівниками СБУ фактів хабарництва серед суддів. “Зараз без людей, які б зверталися до нас і казали, що від них вимагають хабар, задокументувати його дуже-дуже складно”, - пояснив В.ТРЕПАК.

За його словами, у минулому році Генеральна прокуратура за матеріалами СБУ порушила 29 кримінальних справ проти суддів, у цьому році таких справ вже 12, з них 4 - за хабарництво.

У свою чергу народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя Юрій КАРМАЗІН не погодився з такою позицією. “З одного боку, так, це буде ефективно, хоча будуть перегиби і політична вмотивованість. Але саме через те, що це дасть політичну вмотивованість, роботи це вкрай небезпечно”, - сказав депутат.