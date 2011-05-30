Український режисер, яка перемогла в Каннах, не може повернутися додому

Український режисер Марина Врода, яка перемогла на Каннському фестивалі, не може повернутися на Батьківщину.

Режисер загубила у Франції паспорт і тепер відновлює документи.

М.Врода повідомила, що в перших числах червня планує бути вдома. Окрім проблем з документами, вона залагоджує документальні формальності з французькими продюсерами, які поки що не дали згоди на показ її стрічки в Україні. Вона дуже сподівається, що зможе продемонструвати свою роботу землякам і українським критикам. Окрім цього, режисерові вже запропонували привезти фільм на російський «Кінотавр».

Нагадаємо, 29-річна М.Врода отримала «Золоту пальмову гілку» в конкурсі короткометражного кіно, презентувавши на Лазурному березі свою п'яту режисерську роботу — стрічку «Крос». Короткометражку було обрано каннським журі з дев'яти фільмів. У 15-хвилинному фільмі йдеться про школярів, які біжать у лісі крос. Підлітки, що біжать — це метафора України і всього світу.

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