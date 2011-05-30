До Одеси прийшов величезний круїзний лайнер

Сьогодні до Одеси зайшов італійський круїзний лайнер COSTA MEDITERRANEA (довжина 292,5 м).

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, це найбільше судно сезону 2011 року і взагалі один з трьох найбільших пасажирських теплоходів, що будь-коли заходили в Одеський порт.

Судно прибуло з румунської Констанци, а після 10-годинної стоянки візьме курс на Ялту.

На борту теплоходу подорожують більше двох тисяч туристів - в основному, це громадяни Італії, Франції та Іспанії. На морському вокзалі Одеси їх зустріли представники служби туризму, розвитку та зовнішніх зв`язків Одеського порту, духовий оркестр та співробітники приймаючого туристичного агентства.

Для пасажирів були замовлені оглядові та інші екскурсії по Південній Пальмірі.

Цього сезону COSTA MEDITERRANEA зайде до Одеси ще один раз - 15 липня.