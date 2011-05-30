Янукович встановив медаль «20 років незалежності України»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ про встановлення відзнаки глави держави – ювілейної медалі «20 років незалежності України».

Текст документа оприлюднено на сайті Президента.

Згідно з указом, відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «20 років незалежності України» нагороджуватимуться громадяни з нагоди 20-ї річниці незалежності України за значний особистий внесок у становлення незалежності України, утвердження її суверенітету та зміцнення міжнародного авторитету, заслуги у державотворчій, соціально-економічній і громадсько-політичній діяльності, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу.

Президент затвердив Положення про відзнаку, малюнок ювілейної медалі та зразок бланка посвідчення до ювілейної медалі «20 років незалежності України».

Кабінету міністрів України, Державному управлінню справами глава держави доручив забезпечити за участю Національного банку України виготовлення відзнаки Президента України – ювілейної медалі «20 років незалежності України», посвідчень та футлярів до неї.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.