Тільки 2% українських абітурієнтів вирішили здавати російську мову

Тільки 2 відсотка українських абітурієнтів вирішили здавати тест з російської мови, повідомляє "Кореспондент". Як розповіла директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева, з 258 тисяч охочих пройти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) українців тільки 6 тисяч обрали російську мову.

Тестування з російської мови в Україні в 2011 році проводиться вперше, і поки Зайцева не бачить причин від нього відмовлятися. Остаточне рішення з цього приводу буде прийнято за підсумками вступної кампанії. Результати ЗНО стануть відомі 5 липня. 2 червня почалося тестування з української мови, 10 червня абітурієнти напишуть тести з російської мови.