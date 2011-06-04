Шкляр: хто скаже, що Одеса не українське місто?

В Одесі шанувальники творчості лауреата Народної Шевченківської премії Василя ШКЛЯРА, які прийшли на творчий вечір письменника, передали 14 тис. грн на екранізацію його роману «Чорний ворон. Залишенець».

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбулася в Українському академічному музично-драматичному театрі – одному з найбільших глядацьких залів міста. Зала театру була переповнена, на зустріч прийшли понад тисячу шанувальників творчості літератора.

«Одеса мене схвилювала і вразила. Бо уже мав зустрічі в багатьох великих містах, але стільки шанувальників літератури, причому без будь-якої реклами, досі не збиралось. І хто мені скаже, що Одеса – не українське місто?» - сказав В.ШКЛЯР, призупинивши автограф-сесію і піднявшись на сцену.

Вислухавши промову письменника, під час якої він зачитував напам’ять вибрані сторінки роману «Чорний ворон. Залишенець», учасники зустрічі буквально засипали ведучого - театрального режисера Сергія ПРОСКУРНЮ - сотнями записок щодо прототипів героїв резонансного твору і схвильованими враженнями.

Виступаючи від імені Українського клубу Одеси, що організував зустріч міської громади з письменником, Зоя КАЗАНЖИ та Андрій ЮСОВ подякували гостю за те, що «звертаючись до трагічних сторінок історії, він допомагає сьогоднішнім своїм читачам відчути себе громадянами-патріотами України». «Пам’ять про знівечені та загублені душі во ім’я нас, сьогоднішніх, не може залишати байдужими чи спокійними», – переконані в Українському клубі Одеси.

Також Клуб подарував В.ШКЛЯРУ горнятко зі своїм логотипом, сертифікат-подяку і видану нещодавно при сприянні клубу книгу-дослідження «Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 роках». З огляду на те, що всесвітньо відомий польський режисер Єжи ГОФМАН дав згоду на здійснення екранізації роману «Залишенець. Чорний ворон», учасники зустрічі зібрали й передали 14 тис. грн на створення фільму.

Сьогодні ж у прес-центрі «Паритет» відбулася публічна дискусія: «Історична правда і сучасна українська література» за участю В.ШКЛЯРА, одеських вчених-істориків і журналістів.