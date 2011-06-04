На хуліганів, які побили журналістів, завели справу

Прокуратура Подільського району Києва порушила кримінальну справу відносно трьох громадян за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів «5 каналу» та хуліганства, вчиненого групою осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва.

Справу порушено за ч. 1 ст. 171 і ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Як встановлено, 1 червня троє осіб у стані алкогольного сп’яніння безпричинно напали на знімальну групу «5 каналу» в одному із столичних дворів на вул. Оленівській. Журналісти знімали там сюжет відповідно до редакційного завдання.

При цьому зловмисники грубо порушили громадський порядок, нанесли тілесні ушкодження оператору та особі, яка давала інтерв’ю.

На даний час у справі проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння цього злочину осіб.