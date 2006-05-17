У Сімферополі День пам`яті жертв депортації

Жалобна церемонія покладання вінків до меморіалів пам`яті жертв депортації з Криму кримських татар, вірмен, болгар, греків і німців відбулася сьогодні в Сімферополі. Вона була приурочена 62-й роковинам пам`яті жертв депортації, які відзначаються 18 травня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Ради міністрів АР Крим, в церемонії взяв участь голова Кабміну Анатолій БУРДЮГОВ. Вінки були покладені також представниками Кабінету міністрів України і Верховної Ради АРК. Учасники жалобної церемонії відвідали Кримський інженерно–педагогічний університет і оглянули архітектурний комплекс «Відродження», споруджений на знак подяки українському і узбецькому народам, правозахисним організаціям, за допомогу і участь в долі кримсько-татарського народу.

«Трагедія, яку пережили в роки війни кримські татари, вірмени, болгари, греки, німці, на довгі роки залишила незабутній слід в душах багатьох людей», - зазначив А.БУРДЮГОВ, виступаючи на зборах, приурочених Дню пам`яті жертв депортації.

«Ставши незалежною державою, Україна прийняла на себе всю відповідальність за долю своїх громадян, у тому числі і за повернення, облаштування та інтеграцію в українське суспільство кримсько-татарського народу і громадян інших депортованих національностей,», - сказав голова Кабміну автономії. При цьому він зазначив, що як би не складалася політична ситуація в Україні і в Криму, кримські татари завжди відкрито і гласно демонстрували свою прихильність українській державності, виступали за територіальну цілісність України. «Нам, керівникам і політикам всіх рівнів, також слід вчитися цій мудрості», - підкреслив А.БУРДЮГОВ.

Він повідомив, що тільки в 2002-2005 роках за рахунок бюджетних коштів забезпечено житлом 1550 сімей репатріантів (87,6 тисяч кв.м житла), побудовано 7 шкіл на 1802 учнівські місця, 245,9 км водопроводів, 117,2 км електромереж, 16,8 км доріг, 214,6 км газопроводів.

11 травня 2006 року Кабінет міністрів України затвердив Програму розселення і облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повертаються до Криму на постійне місце проживання, на період до 2010 року. Вона, зокрема, передбачає виділення з Державного бюджету України для вирішення проблем депортованих 493 млн. грн, зокрема 453 млн. грн. на капітальне будівництво.