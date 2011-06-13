Отруєння дітей на Житомирщині: носіями інфекції були працівники харчоблоку

Носіями інфекції, якою отруїлися 16 дітей у Малинському районі Житомирщини, були працівники харчоблоку школи.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у епідемічному відділі обласної санепідслужби (CЕС).

"Носіями інфекції були робітники харчоблоку школи", – сказала завідувач епідвідділом Тетяна ЛУТАЙ.

За її словами, у працівників кухні виявлено бактерію клебсієлу. Мікроорганізм знайшли у каші й тушкованому м’ясі, які діти їли у шкільній їдальні.

Клебсієли стійкі до впливу оточуючого середовища і можуть тривалий час зберігатися у ґрунті, воді, на предметах.

Днями усіх школярів виписали з лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня цього року 16 дітей віком 8-13 років із селища Гранітне Малинського району були госпіталізовані у Малинську райлікарню з ознаками отруєння. Усі діти відчули себе погано після обіду у шкільній їдальні. Стан дітей спочатку оцінювався медиками як середньої тяжкості, однак досить швидко вони почали одужувати.

Головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО тоді заявив, що діти отруїлися внаслідок вживання молочного супу у їдальні місцевої школи.

Прокуратурою Малинського району за фактом недотримання санітарних норм і правил щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням, службової недбалості службовими особами Малинського комбінату громадського харчування було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 ст. 325 (порушення правил боротьби з епідеміями), частиною 1ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Розпочате досудове слідство.