Кожній десятій українській родині не вистачає грошей на їжу

Дві третини (67%) українців відчули погіршення матеріального становища впродовж останнього року.

Такими є результати соціологічного опитування, проведеного "Українським демократичним колом". За даними дослідження, зараз кожній десятій родині не вистачає грошей на їжу, ще 44% родин складно купувати одяг та взуття. Лише менше 6% відсотків громадян вказали на покращення матеріального становища.

Коментуючи результати опитування, народний депутат з Партії регіонів Олексій Плотніков вказав, що нинішнє погіршення соціально-економічної ситуації є наслідком реформ, які впродовж останнього року започаткував уряд. Але уже наступного року, на його думку, реформи почнуть давати результат.

"Теперішню ситуацію я не оцінюю, як кризову, а оцінюю, як ситуацію, коли розгортаються реформи, а це не призводить до раптового покращення. Покращення – це результат реформ, а не процес. Думаю, що у 2012-13 роках покращення буде більш, ніж відчутне", - пояснив депутат.

Водночас варто нагадати, що, за підсумками обробки 40% декларацій про доходи, отриманих громадянами України у 2010 році, податкова нарахувала більше 1100 людей, які задекларували свій дохід на суму понад один мільйон гривень.

ТСН