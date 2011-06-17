Злодій пограбував ювелірний магазин - і викинув крадене золото
11:57, 17 червня 2011Суспільство
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За ним гналися...
Учора ввечері у Конотоп Сумської області невідомий скоїв пограбування магазину ювелірних виробів.
Як повідомила УНІАН співробітник Сектора зв’язків з громадськістю Конотопського міського відділу УМВС України у Сумській області Тетяна КУШНЄРОВА, близько 18.00 зловмисник зайшов у магазин, кілька хвилин розглядав вироби із золота, потім вийшов, але через кілька хвилин повернувся. Нападник попросив показати йому одну з обручок, дістав предмет, схожий на пістолет і, погрожуючи ним, вихопив лоток із золотими виробами та втік. По дорозі, побачивши, що його переслідують правоохоронці, викинув викрадене.
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