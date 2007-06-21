Злодії викрали з машини «швидкої допомоги» електрокардіограф

У Херсоні двоє злодіїв викрали з машини «швидкої допомоги» електрокардіограф, який коштує 4 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, грабіжників вже затримали і вкрадене повернули. Затримані навіть не змогли пояснити, для чого вони вкрали такий специфічний апарат. Триває слідство.