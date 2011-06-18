Музей історії Києва потерпає без приміщення

Комісія Київради з питань культури і туризму підтримала проект рішення про надання Музею історії Києва окремого приміщення.

Відповідну ініціативу на розгляд комісії винесла фракція «УДАР», повідомили УНІАН у прес-службі голови цієї комісії Київради Олександра БРИГИНЦЯ.

«Уже було багато спроб вирішити критичну ситуацію навколо Музею історії Києва, у тому числі й ініційованих нашою комісією. Сподіваюсь, що хоча б цього разу намагання фракції «УДАР» не лише здобудуть підтримку Київради, але й будуть реалізовані», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

В ініціативі йдеться про те, щоб доручити КМДА до 1 вересня підготувати і внести на розгляд Київради проект рішення про надання Музею історії Києва належного приміщення для розміщення експозиції, а також заборонити переміщення колекцій до інших приміщень для тимчасового зберігання, не дозволяти передачу колекцій та окремих її експонатів на зберігання будь-яким підприємствам, установам, організаціям.

«Пункт про збереження колекції не менше важливий, ніж виділення приміщення, оскільки вже неодноразово виникали скандали з приводу можливого зникнення - від десятків до сотень - експонатів музею. Абсолютно точно не можна сказати, що робиться з фондами музею, адже більшість експонатів знаходяться в ящиках – подалі від очей музейних працівників та киян», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат переконаний, що це актуально зараз, адже є неофіційна інформація про плани передачі частини фондів іншим музеям та організаціям.