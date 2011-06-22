У власника пересувного зоопарку забрали тварин

Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Вінницькій області припинили незаконну діяльність пересувного зоопарку на території смт Чернівці Вінницької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі екоінспекції Вінницької області, зоопарк діяв всупереч ст. 25 Закону України «Про захист тварин від жорсткого поводження», оскільки діяльність пересувних звіринців ним заборонена.

Держекоінспектори виявили, що вольєри, у яких перебувають тварини, не відповідають встановленим нормам. У звіринці утримувались леопард, бурий ведмідь, кабан, вовки, страуси, камерунський баран, фазани, павич, декоративні породи курей і голубів.

Власник зоопарку притягнутий до адміністративної відповідальності, а тварин придбали спеціалізовані установи Вінницької та Львівської областей з відповідними умовами для їхнього утримання.