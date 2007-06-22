Рятуйся, хто може! (фоторепортаж з Київського зопарку)

Літня спека примушує людей залишати на тілі якомога менше одягу, пити якомога більше рідини (бажано якнайпрохолоднішої) і купатися у водоймищах або, в крайньому випадку, у фонтанах. Як же рятуються від спеки тварини?

Співробітники Київського зоопарку на спеку не скаржаться і стверджують, що високі температури ніскільки не відбиваються на здоров`ї їх вихованців. “Найголовніше – постійна наявність води для пиття і купання, та тіні від дерев або навісів”, - розповідає про свої способи боротьби зі спекою науковий співробітник зоопарку Любов Коротка.

А для найстаршого “мешканця” столичного зоопарку - самки носорога по кличці Тривога навіть спеціально серед піску у вольєрі роблять калюжу з води.

Міняють воду в штучних водоймищах в міру забрудненості. “Найбруднішими” тваринами виявилися бегемоти, у них воду міняють найчастіше – тричі на тиждень. У Київському зоопарку всього утримується близько 3,5 тисяч тварин - представники 300 видів.

А як переносять високі температури тварини в інших країнах? Адміністрація Пекінського зоопарку (Китай) виділяє близько $100 тис. на захист тварин від спеки.

Щодня витрачається понад 400 кг льоду, 500 кг фруктів і овочів, зокрема кавуни і огірки, і близько 200 кг морозива. Крім того, вольєри додатково затінені.

Але не у всіх зоопарках все так благополучно. Як не парадоксально це звучить, в травні цього року двогорбий верблюд, що мешкав в зоосаді Калінінграда (Росія), помер від спеки, не витримавши перепадів температур.

Анна Ященко

Фото Сергія Світлицького/УНІАН