Голова ВС Польщі вважає судову реформу в Україні "цікавою"

Перший голова Верховного Суду Республіки Польща Станіслав ДОМБРОВСЬКІ вважає судову реформу в Україні «досить цікавою».

Про це він сказав під час зустрічі з головою Верховного Суду України Василем ОНОПЕНКОМ та суддями Верховного Суду, яка відбулася вчора в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ.

С.ДОМБРОВСЬКІ зазначив, що практична реалізація окремих положень нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викликає певне занепокоєння. Так, він звернув увагу на те, що обмеження законодавцем повноважень Верховного Суду України з перегляду ним справ з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм процесуального права, безперечно, потребує коригування, оскільки рішення Верховного Суду повинні мати силу правового прецеденту у застосуванні норм як матеріального, так і процесуального права.

Також С.ДОМБРОВСЬКІ зауважив, що польський парламент не має жодних повноважень при призначенні суддів Верховного Суду, і це, за його словами, робить суддів незалежними від політики.

У ході зустрічі В.ОНОПЕНКО та С.ДОМБРОВСЬКІ підписали Протокол про наміри співробітництва та обміну правовою інформацією між Верховним Судом України і Верховним Судом Республіки Польща, що дасть можливість розвивати і розширювати співробітництво у сфері правосуддя та судоустрою, здійснювати взаємний обмін інформацією для вдосконалення правових та судових систем України й Польщі.