Нащадки німецьких колоністів приїхали у своє село на Рівненщині

У селі Мочулки на Рівненщині відкрито пам’ятник німецьким колоністам, які жили тут з 1860 по 1940 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистому відкритті цього пам’ятника взяли гості з Німеччини та Канади, серед яких колишні жителі цього села та їх нащадки.

Згадуючи минуле, вони зазначили, що перед початком Великої Вітчизняної війни, згідно з пактом Молотова-Ріббентропа, 120 німецьких сімей було переселено звідси до Німеччини, а 22 змішаних сімей виїхали до Канади.

Лише в роки незалежності України стали можливими регулярні відвідання своєї малої батьківщини гостями з Німеччини. І коли вони торік запропонували поставити тут пам’ятник своїм землякам, то місцева громада на сесії сільради підтримала цю ідею.

Як повідомив почесний директор Товариства колишніх жителів села Мочулки Ерхард БЕТКЕ, з 35 колишніх жителів цього села, які приїхали сюди на відкриття пам’ятника, вісім у ньому народилися.

"Коли ми готуємося до цих поїздок, то багато переживаємо. Коли вона закінчується, то все стає на свої місця. Але ми завжди збираємося в одному з міст Нижньої Саксонії великим сімейним колом у 150 осіб. Ділимося враженнями про Волинь, про Україну. Показуємо фільми, фотографії, обговорюємо, що бачили", - зазначив Е.БЕТХЕ.