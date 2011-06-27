Через негоду без електрики залишилися мешканці в 9 областях

В Україні в ніч на 27 червня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), сталося знеструмлення 154 населених пунктів у дев’яти областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, через спрацювання систем захисту ліній електропередач без електропостачання залишилися в Одеській області 105 н. п., Черкаській – 12, Миколаївській – 11, Київській – 10, Донецькій – 4, Харківській – 4, Чернігівській – 3, Запорізькій – 3, Дніпропетровській – 2.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.