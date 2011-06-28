85 населених пунктів досі сидять без світла
11:03, 28 червня 2011Суспільство
2531 0
Знеструмила негода
В Україні відновлено електропостачання 132 населених пунктів, знеструмлених через негоду у попередні дні.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 26-28 червня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 217 населених пунктів в одинадцяти областях.
Станом на 7.00 28 червня відновлено електропостачання 132 населених пунктів, залишилось відновити 85 населених пунктів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter