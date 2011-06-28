85 населених пунктів досі сидять без світла

Знеструмила негода

В Україні відновлено електропостачання 132 населених пунктів, знеструмлених через негоду у попередні дні. Як повідомляє прес-служба МНС України, 26-28 червня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 217 населених пунктів в одинадцяти областях. Станом на 7.00 28 червня відновлено електропостачання 132 населених пунктів, залишилось відновити 85 населених пунктів.

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