Уряд затвердив порядок надання меддопомоги іноземцям

Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, а також визнав такими, що втратили чинність, деякі свої попередні постанови з цього питання.

Текст відповідної постанови від 22 червня оприлюднено на Урядовому порталі.

Кабмін доручив Міністерству закордонних справ повідомити урядам іноземних держав про зазначений порядок.

Відтак, іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, медична допомога, у тому числі екстрена, надається за плату, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше.

Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися по медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного або комунального закладу охорони здоров’я.

Під час надання медичної вказаним особам застосовуються форми медичної документації та звітності, встановлені Міністерством охорони здоров’я.

Кожен випадок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства підлягає обов’язковій реєстрації у тому закладі охорони здоров’я, який її надав.

Вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства державними та комунальними закладами охорони здоров’я, визначається закладом охорони здоров’я, який її надав, у встановленому МОЗ порядку. Оплата вартості допомоги може здійснюватись у безготівковій формі або готівкою в національній валюті.

Обумовлено у поставнові і порядок надання меддопомоги при наявності страхового документа.

У разі відмови іноземця від оплати наданої йому медичної допомоги питання щодо компенсації закладу охорони здоров’я витрат, пов’язаних з її наданням, вирішується за участю відповідних іноземних представництв в Україні.

Медпрацівники, які надають медичну допомогу іноземцям та особам без громадянства, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами України за порушення вимог законодавства про охорону здоров’я.

Якщо чинними міжнародними договорами України встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у цій постанові, застосовуються правила міжнародних договорів України.

Вказаною постановою Кабміну визначено 9 постанов, що втратили чинність, які були видані починаючи з 1996 року. Серед них, зокрема, № 1021 “Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України” від 17 вересня 1997 року, відповідно до якої з 15 вересня 1997 року встановлювалась обов`язковість наявності в іноземних громадян на момент отримання в`їзної візи або перетинання державного кордону України страхового поліса, виданого Державною акціонерною страховою компанією України з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам.