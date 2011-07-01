Українського миротворця звинувачують у махінаціях з пальним у Косово

Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 29 червня направлено до суду з обвинувальним висновком, затвердженим заступником генерального прокурора, кримінальну справу стосовно капітана Ю - начальника служби пального та мастильних матеріалів українського миротворчого контингенту в Косово.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації ГПУ.

Зокрема, вказаний офіцер обвинувачується у тому, що в 2008 році він, систематично зловживаючи службовим становищем, нібито для потреб українського контингенту отримував пальне (всього у кількості 1,2 млн. л), що його за хабарі передавав місцевій приватній компанії. У подальшому одержані злочинним шляхом понад 70 тис. євро на загальну суму були ним легалізовані через банківські установи в Україні.

Наразі офіцер перебуває під вартою.