Індія купить 126 винищувачів в одній країні, але в якій?

Індія купить 126 багатофункціональних винищувачів тільки у одного виробника, повідомило РІА "Новости" з посиланням на інтерв`ю головного командувача ВПС Індії, маршала Фалі Хомі Майора в журналі Strategic Defence.

"Чутки про те, що угода щодо винищувачів буде поділена між кількома країнами, не відповідають дійсності. Закупівля буде здійснена тільки в одного з постачальників", - сказав головком ВПС.

Він також спростував повідомлення, що кількість винищувачів, які купуються, буде збільшено до 200.

"Проте, якщо після проведення аналізу співвідношення ціни і якості результати виявляться позитивними, ВВС готові розглянути подібну пропозицію в майбутньому", - зазначив головком.

Оголошення про тендер на закупівлю 126 винищувачів зроблено 29 червня з посиланням на міністра оборони Індії Куріана Ентоні, який затвердив офіційну процедуру угоди.

За умовами замовлення, літак має перебувати на бойовому чергуванні більше 40 років, протягом яких постачальники будуть зобов`язані забезпечити технічне обслуговування.

Також передбачена передача Індії ліцензій і технологій для виробництва літаків.

Серед головних претендентів фахівці називають російський МіГ-35, американські F-16 і F/A 18 "Супер хорнет", французький "Рафаль", шведський "Гріппен" і європейський "Єврофайтер".

Загальна сума угода, за останніми даними, становить близько 10 мільярдів доларів.