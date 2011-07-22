Обоє скорочені заступники губернатора отримали інші посади

Голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард МАТВІЙЧУК підписав розпорядження про звільнення двох своїх заступників: Анатолія НОВАКОВСЬКОГО і Людмили ВАРРАВИ.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

«Посади двох із шести заступників голови ОДА скасовано в рамках оптимізації роботи облдержадміністрації, згідно з дорученням Президента України, - зазначив на зустрічі з журналістами Е.МАТВІЙЧУК. - Всього ж скорочено 160 посад з управлінського апарату, що становить 25% штату ОДА».

Разом з тим губернатор висловив думку, що «скорочення штату не має негативно позначитися на ефективності виконання обласною владою поставлених завдань. Навпаки, ми розраховуємо, що оптимізована кадрова структура допоможе покращити роботу».

Голова ОДА також відзначив, що «ми надали працівникам апарату, які потрапили під скорочення, достатньо часу і можливостей для того, щоб знайти собі нормальну роботу».

Тим часом обидва заступники Е.МАТВІЙЧУКА продовжать працювати в апараті ОДА: Л.ВАРРАВА призначена помічником губернатора, а А.НОВАКОВСЬКИЙ – начальником Управління агропромислового розвитку.