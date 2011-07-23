«Ганебну коробку» на Пушкінській знесуть... після добудови

Торгово-офісний центр біля станції метро «Театральна», на розі вулиць Пушкінської і Богдана Хмельницького, знесуть після завершення його будівництва, а інвестору як компенсація виділять нову ділянку, пише ZN.UA.

За даними порталу, столична влада вже знайшла вихід із скрутної ситуації зі скандалом навколо будівництва на Пушкінській: споруду таки буде знесено, але після того, як її добудують. Суть у тому, що якщо знести її зараз, то інвестор не має права на компенсацію з бюджету. «А коли об'єкт буде добудовано, то влада його голосно і урочисто знесе – на радість рейтингу Олександра ПОПОВА (голова КМДА - УНІАН). А потім тихо і швидко вибачиться перед інвестором, і як компенсацію виділить йому рівноцінну збиткам земельну ділянку», - пише ZN.UA.

Екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО в інтерв'ю ZN.UA визнав, що будівництво на Пушкінській – це справжній скандал.

«Мене, щоправда, у цьому контексті ніхто не згадує — будівництво розпочалося після мене. Але дозвіл-то Київрада дала при мені. Я про це ще не говорив. Але зобов'язаний сказати правду, щоб остаточно поставити хрест на цьому ганебному об'єкті», — сказав він.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО відзначив, що Вагіф АЛІЄВ (співвласник торгових і бізнес-центрів "Мандарин Плаза", "Парус", "Арена-ситі" - УНІАН) викупив об'єкт вже потім. «Спочатку був мій заступник Іван ХОМЕНКО і на той момент голова бюджетної комісії Київради Володимир ПРИСЯЖНЮК, — повідомив екс-мер. - Я глибоко поважаю Івана Андрійовича, який вже пішов від нас. І дуже довіряв йому свого часу. Він мене переконав, що проект потрібний, і сесія ухвалила рішення відвести це м місце на розі під будівництво… музею мерії висотою в три поверхи. Щоб не вище будівлі (театру) російської драми. Проте всієї правди мені на той момент не сказав — Бог свідок — на другому-третьому поверхах були заплановані офіси. Ну, а потім, вже за ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, спаскудили весь проект, перепродали АЛІЄВУ, музей викинули і поставили цю дику коробку. І це більший гріх, ніж будинок на Грушевського. Коли ПОПОВ з ЦЕЛОВАЛЬНИКОМ (головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК - УНІАН) заявили, що будівлю знесуть, я одразу їм передзвонив і визнав свою помилку. Це була їх сильна заява», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Кажучи про причини, за яких будівництво досі не припиняється, він відзначив: «Тому що боротьба між ПОПОВИМ і АЛІЄВИМ рівна. Я не знав і не знаю цього пана. Знаю власників „Епіцентру“ ГЕРЕГ, „Метро“… Пишаюся тим, що повірив у їх бізнес колись. А Вагіф АЛІЄВ був одним з інвесторів реконструкції Бессарабки, на яку, зазначте, не бути витрачено ані копійки з бюджету. Більше ми з ним не перетиналися. Я симпатизую ПОПОВУ, але є одне “але”: якщо сказав, що не буде цього будівництва, отже, його не повинно бути! А то сьогодні вже читаю в газетах — і КУЧУКУ (заступник голови КМДА Михайло КУЧУК) важко, і ЦЕЛОВАЛЬНИКУ не під силу… Тут треба залишити підвал і два поверхи, щоб будівля вписалася в історичний контекст. Тут жодного закону не потрібно, досить одного бажання ПОПОВА».

Довідка УНІАН. Вже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торгово-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився, і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро “Театральна” поновилося на початку грудня 2010 року, і триває цілодобово.

Представники уряду і столичної влади неодноразово заявляли, що будівництво ТОЦ біля станції метро «Театральна» буде припинено.

28 березня Київський апеляційний господарський суд визнав за незаконне будівництво на вул. Б.Хмельницького поблизу станції метро «Театральна». Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Генеральної прокуратури.