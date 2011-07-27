«Жарт» про замінування аеропорту обійдеться одеситу у 100 тисяч

За невдалий «жарт», внаслідок чого сталася затримка виконання внутрішніх і міжнародних авіарейсів з Одеського міжнародного аеропорту і були задіяні значні сили та засоби правоохоронних органів, 25-річному одеситу доведеться відшкодовувати державні витрати на суму близько 100 тис. грн., поінформували сьогодні УНІАН в прес-групі Управління СБУ в області.

Телефонний дзвінок від невідомого про мінування Одеського аеропорту, уточнили в прес-групі, «надійшов на спецлінію «102» ГУ МВС України в Одеській області 23 липня о 22 год. 25 хв. На місце події були направлені оперативно-слідчі групи СБУ, ГУ МВСУ та ГУ МНС України. З території аеровокзалу евакуйовано громадян та співробітників служб аеропорту».

Однак детальний огляд «замінованих» споруд та прилеглих до них територій, проведений експертами вибухово-технічної служби, жодних вибухових пристроїв чи будь-яких інших небезпечних предметів не виявив.

У результаті пошукових заходів співробітниками СБУ та ГУ МВСУ в Одеській області протягом доби було встановлено особу «телефонного терориста» - 25-річного жителя Одеси.

Затриманий зловмисник зізнався, що реальних намірів та можливостей для реалізації своїх погроз не мав – просто «пожартував у стані алкогольного сп’яніння» з хуліганських мотивів.