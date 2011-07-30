На шахті «Суходільська-Східна» вже 20 загиблих

Кількість загиблих внаслідок аварії на шахті "Суходільська-Східна" ПАТ «Краснодонвугілля» збільшилась до 20 осіб, доля ще 6 залишається невідомою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, станом на 18:00, загинуло 20 гірників, 2 постраждало та 6 вважають зниклими, пошуки яких не припиняються.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 20 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина вибуху встановлюється.

На місці події працює Урядова комісія на чолі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ та міністром надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з аваріями, що сталися 29 липня 2011 року на шахтах "Суходільська-Східна" у Суходільську Луганської області та ім. В.М.Бажанова ДП "Макіїввугілля" Донецької області й призвели до людських жертв, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив неділю, 31 липня 2011 року, Днем жалоби в Україні.