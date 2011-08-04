Підготовку до зими прийматиме "старший будинку"

У Севастополі «старші будинків» братимуть участь у перевірках готовності до зими об`єктів ЖКГ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА на нараді щодо роботи підприємств ЖКГ.

«Севастопольці перевірятимуть готовність об`єктів ЖКГ до зими. Підпис старшого будинку на акті про прийняття виконаних робіт - обов`язковий», - сказав В.ЯЦУБА.

Голова СМДА вважає, що лише спільними зусиллями, контролем влади і городян можна досягти результатів при підготовці міського житлового господарства до зими.

Аналізуючи хід підготовки ЖКГ, В.ЯЦУБА підкреслив, що в поточному році на ремонт покрівель будинків виділено 11 млн. грн. За його словами, складено список таких будинків - усього 101 об`єкт, - який незабаром буде опублікований.

«Головне, не повторювати помилок минулих років, коли також виділялися бюджетні гроші, невідомо як і невідомо ким «освоювалися», а дахи все одно протікали. Ми видаємо розпорядження, згідно з яким визначається порядок здачі таких об`єктів. До складу комісії, яка буде підписувати акти готовності, обов`язково мають бути включені депутат міської ради, депутат райради і старший будинку. Тільки після їхніх підписів об`єкт буде зданий», зазначив голова СМДА.

«Буде контроль - буде і якість. Севастопольці самі перевірятимуть готовність об`єктів ЖКГ до зими. Повторюю, підпис старшого будинку на акті про прийом виконаних робіт - обов`язковий», - підсумував В.ЯЦУБА.