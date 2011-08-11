Балога влупив догану головному «рятувальнику» Криму

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА відсторонив начальника Головного управління МНС України в АР Крим Олександра НЕДОБІТКОВА від виконання обов’язків на строк, необхідний для проведення службового розслідування та прийняття відповідного рішення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

За наказами міністра, незважаючи на проведену в органах і підрозділах цивільного захисту роботу з питань запобігання і протидії корупції, у липні цього року стосовно посадових осіб ГУ МНС в АР Крим порушено три кримінальні справи за фактами отримання хабара.

На переконання керівництва МНС, «це свідчить про незадовільне виконання своїх посадових обов’язків генерал-майором служби цивільного захисту НЕДОБІТКОВИМ О.А., начальником ГУ МНС в АР Крим, його недостатню роботу з запобігання та протидії корупції серед особового складу та низький рівень знань антикорупційного законодавства особами рядового і начальницького складу Головного управління».

Окрім того, В.БАЛОГА оголосив О.НЕДОБІТКОВУ дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани. Колегія МНС на своєму засіданні ухвалила рішення оголосити О.НЕДОБІТКОВУ догану за порушення законодавства, службової та фінансово-господарської дисципліни, що призвело до заборгованості за спожиті комунальні послуги у розмірі 617, 85 тис. грн. Відповідно до доручень МНС структурні підрозділи Міністерства зобов’язані забезпечити споживання електричної та теплової енергії, водопостачання та природного газу в межах затверджених видатків кошторису та взяти на особистий контроль питання щодо недопущення виникнення заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги перед енергопостачальними та комунальними підприємствами.

З 9 по 20 серпня проводиться позапланова перевірка окремих питань господарської діяльності ГУ МНС в АР Крим. За її результатами встановленим порядком буде ухвалено рішення щодо доцільності подальшого перебування О.НЕДОБІТКОВА на посаді начальника Головного управління в АР Крим.