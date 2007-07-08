МЗС: усі росіяни, включно з Павловським, потрапили на територію України

Міністерство закордонних справ України заявляє, що усі громадяни Російської Федерації, які прибули для участі у форумі «Форос 2007», були пропущені на територію України після представлення відповідних запрошень і надання ними інформації про мету поїздки в Україну.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби МЗС України у зв’язку із появою інформації про заборону на в’їзд в Україну шістьом громадянам Росії, які прибули для участі у форумі «Форос 2007».

Зокрема, у коментарі зазначається, що українська сторона дозволила також, як крок доброї волі, в’їзд в Україну російському політологу Глібу ПАВЛОВСЬКОМУ, який також прибув на цей форум. Після проведення відповідних формальностей в аеропорту Сімферополя Г.ПАВЛОВСЬКОГО сьогодні, 8 липня, було пропущено на територію України.

Крім того, зовнішньополітичне відомство повідомляє, що СБУ та МЗС 9 липня оприлюднять окрему спільну заяву щодо врегулювання питання заборони в’їзду на територію України та Російської Федерації окремим громадянам обох країн.