Шістьох росіян не пустили в Україну

12:34, 08 липня 2007
Суспільство
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«Наші» були затримані на кордоні в Керчі

Шестеро активістів російського руху «Наші» були затримані в суботу на російсько-українському кордоні в Керчі.

Вони прямували на міжнародний форум «Форос 2007», який щорічно проводиться в Криму.

Через декілька годин після затримання їх видворили з території України. За словами властей, у затриманих не було спеціального запрошення на форум, повідомляє «Эхо Москвы».

 

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