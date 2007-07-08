Шістьох росіян не пустили в Україну
12:34, 08 липня 2007Суспільство
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«Наші» були затримані на кордоні в Керчі
Шестеро активістів російського руху «Наші» були затримані в суботу на російсько-українському кордоні в Керчі.
Вони прямували на міжнародний форум «Форос 2007», який щорічно проводиться в Криму.
Через декілька годин після затримання їх видворили з території України. За словами властей, у затриманих не було спеціального запрошення на форум, повідомляє «Эхо Москвы».
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