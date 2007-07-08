Шістьох росіян не пустили в Україну

Шестеро активістів російського руху «Наші» були затримані в суботу на російсько-українському кордоні в Керчі.

Вони прямували на міжнародний форум «Форос 2007», який щорічно проводиться в Криму.

Через декілька годин після затримання їх видворили з території України. За словами властей, у затриманих не було спеціального запрошення на форум, повідомляє «Эхо Москвы».